«Кадыровцы», хвастающиеся «захватом» Мариуполя, снимают ролики в одном районе города — Слідство.Інфо
Сквер в Мариуполе, где, по данным журналистов, снимали свои ролики «кадыровцы» (Фото:Слідство.Інфо)
Большинство видео из Мариуполя, которые публикует глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram, сняты в одном районе, расположенном ближе всего к российским границам, — об этом сообщает Слідство.Інфо.
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Журналисты отмечают, что к тому моменту, как боевики Кадырова начали выкладывать видео из Мариуполя, город уже две недели был в осаде. На видео часто фигурируют депутат российской госдумы Адам Делимханов, который может быть причастен к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова, Султан Рашаев, которого называют киллером Кадырова, и фигурант дела об убийстве Немцова Руслан Геремеев. 22 марта полк Азов сообщил, что Геремеев «получил тяжелые ранения после неудачного штурма пустого сгоревшего дома».
Глава Чечни чуть чуть ли не с первых видео из Мариуполя утверждал, что город якобы под их контролем. Слідство.Інфо выяснило, что в это время его боевики выкладывали видео из Сквера Казачества на окраинах города. Сквер находится в одном из четырех районов города — Левобережном — том, который расположен ближе всего к российским границам. По данным журналистов, на большинстве видео «кадыровцы» находятся именно в этом районе, то есть о полном контроле города речь не идет.
Также Слідство.Інфо обратило внимание на видео, опубликованное Кадыровым 26 марта. На нем боевики обстреливают уже уничтоженное российской бомбардировкой многоэтажное здание, в котором, скорее всего, уже никого нет. Журналисты определили, что видео снято на окраине Левобережного района Мариуполя. Видео оттуда же, но с других ракурсов, Кадыров публиковал и 28-го, и 29-го марта. Таким образом, боевики «зачищали» уже зачищенный район на камеры, пишет Слідство.Інфо.
Мариуполь находится в осаде российских оккупантов с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена российскими ракетными и авиаударами. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе после полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5000 жителей. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.
Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом силой вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто. В конце марта в городе в условиях гуманитарной катастрофы оставались около 100 тысяч человек.
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