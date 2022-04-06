«Кадыровцы», хвастающиеся «захватом» Мариуполя, снимают ролики в одном районе города — Слідство.Інфо 6 апреля, 02:49 Цей матеріал також доступний українською Сквер в Мариуполе, где, по данным журналистов, снимали свои ролики «кадыровцы» (Фото:Слідство.Інфо)

Большинство видео из Мариуполя, которые публикует глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram, сняты в одном районе, расположенном ближе всего к российским границам, — об этом сообщает Слідство.Інфо.

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Журналисты отмечают, что к тому моменту, как боевики Кадырова начали выкладывать видео из Мариуполя, город уже две недели был в осаде. На видео часто фигурируют депутат российской госдумы Адам Делимханов, который может быть причастен к убийству российского оппозиционера Бориса Немцова, Султан Рашаев, которого называют киллером Кадырова, и фигурант дела об убийстве Немцова Руслан Геремеев. 22 марта полк Азов сообщил, что Геремеев «получил тяжелые ранения после неудачного штурма пустого сгоревшего дома».



Видео дня

Глава Чечни чуть чуть ли не с первых видео из Мариуполя утверждал, что город якобы под их контролем. Слідство.Інфо выяснило, что в это время его боевики выкладывали видео из Сквера Казачества на окраинах города. Сквер находится в одном из четырех районов города — Левобережном — том, который расположен ближе всего к российским границам. По данным журналистов, на большинстве видео «кадыровцы» находятся именно в этом районе, то есть о полном контроле города речь не идет.

Также Слідство.Інфо обратило внимание на видео, опубликованное Кадыровым 26 марта. На нем боевики обстреливают уже уничтоженное российской бомбардировкой многоэтажное здание, в котором, скорее всего, уже никого нет. Журналисты определили, что видео снято на окраине Левобережного района Мариуполя. Видео оттуда же, но с других ракурсов, Кадыров публиковал и 28-го, и 29-го марта. Таким образом, боевики «зачищали» уже зачищенный район на камеры, пишет Слідство.Інфо.

Мариуполь находится в осаде российских оккупантов с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи, большая часть инфраструктуры разрушена российскими ракетными и авиаударами. Многие не могут найти своих родных, оставшихся в городе после полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. По состоянию на 28 марта в Мариуполе погибли почти 5000 жителей. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.



Российские оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарный груз и срывают украинские гуманитарные коридоры, при этом силой вывозя жителей города на территорию России и в оккупированные РФ районы Донбасса (по состоянию на 31 марта из Мариуполя силой вывезли по меньшей мере 45 тысяч человек). Эвакуироваться из города можно только пешком или на частном авто. В конце марта в городе в условиях гуманитарной катастрофы оставались около 100 тысяч человек.



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