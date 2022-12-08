«Кадыровцы» покинули территорию Запорожской АЭС перед визитом МАГАТЭ — Центр нацсопротивления 8 декабря, 16:44 Запорожская АЭС (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

«Кадыровцы» покинули Запорожскую атомную электростанцию из-за приезда комиссии МАГАТЭ, сообщает Центр национального сопротивления.

В сообщении Центра говорится, что россияне пытаются в очередной раз показать шоу перед комиссией МАГАТЭ, поэтому вывозят за пределы станции ее наиболее одиозных «защитников».

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«Именно защитой захваченной станции в Энергодаре россияне объясняют присутствие своих войск и тяжелой техники», — говорится в сообщении Центра.

Вместе с тем, на станцию прибыл один из главных пропагандистов Кремля Владимир Соловьев, которому поставлена задача показать «нужную картинку» — возможное «отступление» россиян со станции.

Центр отмечает, что ранее, во время предыдущих визитов инспекторов МАГАТЭ, россияне намеренно обстреливали соседние со станцией районы. Поэтому ЦНС призывает местных жителей покинуть город к моменту его освобождения.

8 декабря в Энергоатоме заявили, что российские оккупанты готовят новую провокацию на захваченной ими Запорожской АЭС в Энергодаре.

Ранее российские СМИ сообщили, что оккупанты готовы уйти с Запорожской АЭС, но пока не собираются покидать всю Запорожскую область. План Москвы состоит в том, чтобы передать Запорожскую АЭС под контроль Украины или МАГАТЭ.

Инфографика: НВ

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города. В Энергоатоме сообщали, что военные РФ разместили в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС не менее 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом, оружием и взрывчаткой. Всего на территории станции было дислоцировано более 40 единиц военной техники россиян и более 500 оккупантов.

По итогам визита на ЗАЭС МАГАТЭ призвало прекратить обстрелы в районе станции и установить безопасную зону вокруг ЗАЭС, сейчас продолжаются переговоры. Агентство установило постоянное присутствие на ЗАЭС.