«Я ж*пу рвала за вас». Ярая сторонница РФ, вернувшись домой, застала там кадыровских мародеров — видео 28 октября, 17:30 Коллаборантка заявила кадыровцам, что ее отец не для этого погибал на войне в 2016 году (Фото:Скриншот видео t.me/Ukraine_365News)

Так называемые TikTok-войска чеченского диктатора Рамзана Кадырова настолько увлеклись мародерством на временно оккупированных территориях Украины, что начали грабить даже своих сторонников.

Об этом свидетельствует обнародованное в соцсетях видео одной из жительниц пока еще подконтрольной РФ части Донецкой области.

Вернувшись домой, она застала там незваных гостей, превративших ее жилье в свою казарму.

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Более того, кадыровцы также решили «освободить» женщину, которая, оказалась ярой сторонницей РФ, от ее имущества.

«Ребят, я думала, вы защищать нас едете. Я радовалась, честно… Я ж*пу рвала за вас, а вы что делаете?.. У меня не для того отец погибал на войне в 2016 году, чтобы вот так вскрывали, су*а, дом!», — возмутилась она.

В свою очередь кадыровцы, как раз готовившиеся угнать из гаража стоявшие там мотоциклы и автомобиль, начали цинично врать, что кто-то проник в дом еще до них, а они вообще якобы ни при чем.

«Это было. Мы ничего не трогали… Мы смотрели че да как… Девушка, э! Это не мы», — заявил один из оккупантов.

Впрочем, на самом деле в таком поведении кадыровцев нет ничего удивительного, поскольку даже российские военные отмечают, что, вместо того, чтобы принимать активное участие в боевых действиях, они лишь отсиживаются в тылу в качестве заградотрядов, чтобы не давать солдатам ВС РФ отступать, снимают постановочные ролики для соцсетей и занимаются мародерством.