Путин возвращает на фронт кадыровцев вместо ЧВК Вагнера: способны ли они стать основной штурмовой силой и оживить атаки РФ — ISW 1 июня, 10:57 Рамзан Кадыров на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным, 27 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Alexander Astafyev/Pool via REUTERS)

Власти России, вероятно, пытаются увеличить количество чеченских подразделений Рамзана Кадырова на линии фронта в Донбассе, чтобы компенсировать уход сил ЧВК Вагнера и попытаться активизировать наступательные операции.

Об этом говорится в новой сводке Института изучения войны по итогам 1 июня.



Официальная реакция России на недавние атаки против РФ, похоже, остается недостаточной, чтобы удовлетворить сообщество ультранационалистов в российском информационном пространстве и их стремление к эскалации войны. 29 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал российские войска захватить город Харьков и Харьковскую область, чтобы создать барьер между Белгородской областью и Украиной. Позже 31 мая Гладков объявил об эвакуации детей из приграничных территорий Шебекинского и Грайворонского районов. Спикер Кремля Дмитрий Песков 29 мая отказался комментировать заявления Гладкова, чем вызвал возмущение в российском информационном пространстве. Бывший офицер ФСБ и военный преступник Игорь Гиркин раскритиковал Пескова, Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу за нежелание реагировать на нападения на территорию России.

Видео дня

Российские «военкоры» жалуются на отсутствие военных действий РФ для обеспечения безопасности приграничных районов в Белгородской и Курской областях по крайней мере с сентября 2022 года, напоминает ISW. При этом они часто критикуют Кремль за недостаточную реакцию на нападения на российскую территорию и неспособность полностью сосредоточить все усилия на войне. Комментарии Пескова согласуются с нежеланием и неспособностью Владимира Путина идти на значительную эскалацию войны без полномасштабной общей и экономической мобилизации.

Российское военное командование, вероятно, отдало приказ чеченским формированиям Рамзана Кадырова начать наступательные действия в Украине после вывода сил ЧВК Вагнера из Бахмута, предполагают аналитики ISW. 31 мая Кадыров заявил, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области. Кадыров также заявил, что чеченским подразделениям необходимо начать «активную боевую деятельность» и «освободить ряд населенных пунктов». Кадыров добавил, что подразделения чеченского спецназа Ахмат и полка специального назначения Север-Ахмат перебросили в направлении Марьинки к юго-западу от Донецка. Минобороны России также заявляло, что наступательные действия на марьинском направлении вели десантно-штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа Ахмат. По словам Кадырова, российское военное командование приказало Росгвардии, регулярным войскам армии РФ и чеченским формированиям начать наступательные действия на линии фронта не только на Донбассе, но также в Запорожской и Херсонской областях. Кадыров заявил, что подразделения уже начали тактическую подготовку к этим наступательным действиям, и утверждал, что наступательные действия подразделений Ахмат якобы начались еще до того, как украинские войска начали контрнаступление. В то же время ISW не видит никаких признаков наступательной операции чеченцев в Запорожской или Херсонской областях.

Если же чеченские силы действительно примут участие в наступательных операциях РФ, для кадыровцев это будет означать завершение почти годичного перерыва в участии в высокоинтенсивных боевых действиях. После участия в боях за Мариуполь, Северодонецк и Лисичанск чеченские войска в основном действовали в тылу, за исключением некоторых наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области. ISW также фиксировал свидетельства о том, что кадыровцы выполняют роль полиции в тыловых районах на юге Украины и проводят локальные разведывательные операции в Запорожской области. Кадыров также утверждал, что по состоянию на 8 мая в Чечне находилось 3300 военнослужащих полка Север-Ахмат, а ISW ранее предполагал, что Кадыров, возможно, экономит силы своих подразделений, чтобы не отправлять их на передовую, и колеблется потерять эти ресурсы в жестких боях в Украине, несмотря на его ультранационалистические нарративы.

Возможно, Кремль пытается вернуть кадыровцев на фронт, сделав их основной наступательной и штурмовой силой после того, как силы ЧВК Вагнера достигли кульминации и Евгений Пригожин отводит их от линии фронта, предполагают в ISW. Там считают, что Кремль может усматривать в чеченских подразделениях неиспользованную штурмовую силу, которая якобы способна восстановить способность России поддерживать наступательные усилия на нескольких направлениях продвижения одновременно. Впрочем, если заявления Кадырова о наличии у него 7000 военных в Украине правдивы, то его силы не смогут успешно провести несколько значительных наступательных операций, убеждены эксперты Института изучения войны.

Другой целью Кремля может быть стремление разорвать отношения Кадырова с Пригожиным и вновь подчеркнуть влияние федеральных властей РФ над чеченскими силами. 31 мая Пригожин отреагировал на сообщения о переброске чеченских войск в оккупированную Донецкую область, заявив, что войскам Кадырова, возможно, удастся захватить некоторые населенные пункты в регионе. Однако, подчеркнул Пригожин, перед Кадыровым якобы не стоит задача захватить всю Донецкую область. Ранее Кадыров участвовал в попытке Пригожина шантажировать Минобороны России в начале мая, чтобы добиться дополнительного снаряжения и подкрепления для ЧВК Вагнера в Бахмут. Кадыров заявил, что его войска заменят войска ЧВК Вагнера 6 мая и даже прямо попросил Путина дать разрешение на переброску чеченских сил с других направлений в Бахмут. В то же время Путин мог воспринять поведение Кадырова как угрозу своей власти и контролю — особенно учитывая, что Кадыров и Пригожин провели успешную совместную информационную кампанию в начале октября 2022 года, чтобы способствовать перестановкам в военном командовании РФ. Возможно, Путин или российское военное командование приказали Кадырову увеличить количество подразделений на поле боя в ответ на попытки шантажа с его участием.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Российские войска вели атаки на северо-запад от Сватово и на юг от Кременной.

Оккупанты осуществили ограниченные атаки вокруг Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк.

Российские войска продолжают концентрироваться на юге Украины.

Похоже, российская Госдума рассматривает меры по легализации призыва в армию действующих или бывших российских заключенных.