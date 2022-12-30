Избивали лежачего ногами. Обнародовано видео скандальной драки, устроенной кадыровцами в Симферополе

30 декабря, 11:19
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Кадыровцы продолжили избивать потерпевшего даже когда тот уже упал (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

Кадыровцы продолжили избивать потерпевшего даже когда тот уже упал (Фото:Скриншот видео Tendar/Twitter)

В соцсетях обнародовали видео скандальной драки во временно оккупированном РФ Симферополе, одним из участников которой был представитель чеченского диктатора Рамзана Кадырова Хасан Ибрагимов.

Обнародованные кадры были сняты камерой наблюдения возле одного из местных ресторанов, где он вместе со своими людьми жестоко избил одного из посетителей, вступившегося за свою девушку.

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Угомонить кадыровцев смогли лишь прибывшие на место силовики, да и то не сразу.

Помимо Ибрагимова, в нападении участвовали еще несколько человек из спецотряда СОБР Ахмат.

У Кадырова участие его людей в драке отрицали, утверждая, что все это «фейк», однако опубликованное видео свидетельствует об обратном.

На нем видно, как они толпой нападают на мужчину, а когда тот падает, продолжают избивать его ногами.

https://twitter.com/Tendar/status/1608734257534599175
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Крым Симферополь Кадыровцы Рамзан Кадыров Чеченцы Драка

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