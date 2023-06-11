«Взаимодействуют с армией РФ». Кадыровцев из подразделения Ахмат видели в Донецкой области — спикер Сил обороны таврического направления 11 июня, 20:54 Уничтожена военная машина возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

10 июня в Донецкой области на фронте заметили подразделение Ахмат, которое подчиняется марионетке Кремля в Чечне Рамзану Кадырову.

Об этом в эфире Radio NV сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень.

«На марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки. В районе города Марьинка враг вел штурмовые действия с задачей завладеть опорными взводными пунктами первого эшелона. В частности штурмовые действия осуществлял отряд Ахмат. Это чеченское подразделение, которое взаимодействует с российскими регулярными войсками», — отметил Шершень.

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О том, что «кадыровцы» собираются воевать против Украины, стало известно в начале мая.

Еще 4 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал видео с рядами трупов «вагнеровцев», которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом.

На следующий день он пригрозил, что его террористы «выйдут из Бахмута» с 10 мая из-за нехватки боеприпасов. В ответ Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение Ахмат готово отправиться в Бахмут, чтобы заменить там «вагнеровцев», а Пригожин на это согласился. Кадыров даже заявил, что написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.

Уже вскоре, 20 мая, Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута (которого на самом деле так и не произошло) и начал выводить войска из Бахмута.