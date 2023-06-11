«Взаимодействуют с армией РФ». Кадыровцев из подразделения Ахмат видели в Донецкой области — спикер Сил обороны таврического направления

11 июня, 20:54
Поделиться:
Уничтожена военная машина возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Уничтожена военная машина возле города Бахмут (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

10 июня в Донецкой области на фронте заметили подразделение Ахмат, которое подчиняется марионетке Кремля в Чечне Рамзану Кадырову.

Об этом в эфире Radio NV сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Валерий Шершень.

«На марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки. В районе города Марьинка враг вел штурмовые действия с задачей завладеть опорными взводными пунктами первого эшелона. В частности штурмовые действия осуществлял отряд Ахмат. Это чеченское подразделение, которое взаимодействует с российскими регулярными войсками», — отметил Шершень.

Видео дня

Читайте также:
«Обсуждают в очень узких кругах». Кадыровцы думают, что Россия рано или поздно падет — спикер батальона Шейха Мансура

О том, что «кадыровцы» собираются воевать против Украины, стало известно в начале мая.

Еще 4 мая главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин опубликовал видео с рядами трупов «вагнеровцев», которые, по его словам, погибли за этот день под Бахмутом.

Читайте также:

TikTok-воинам Кадырова не нравится, что Пригожин превратился в «блогера» (Фото:Коллаж NV) «Выбирай место и время». Кадыровцы хотят «забить стрелу» с Пригожиным, угрожая ему расстрелом — видео

На следующий день он пригрозил, что его террористы «выйдут из Бахмута» с 10 мая из-за нехватки боеприпасов. В ответ Кадыров заявил, что чеченское спецподразделение Ахмат готово отправиться в Бахмут, чтобы заменить там «вагнеровцев», а Пригожин на это согласился. Кадыров даже заявил, что написал российскому диктатору Владимиру Путину письмо с соответствующей просьбой.

Уже вскоре, 20 мая, Пригожин заявил о полном захвате его боевиками Бахмута (которого на самом деле так и не произошло) и начал выводить войска из Бахмута.

https://www.youtube.com/watch?v=MrH1HgpGj6s&t=125s
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Донецкая область Марьинка Кадыровцы Рамзан Кадыров Радио NV Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X