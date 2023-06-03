Оккупанты из «ДНР» возмущаются попыткой Кадырова присвоить себе их «достижения» — ISW

3 июня, 09:56
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Дискуссию по поводу «заслуг» кадыровцев разгоняют пропагандисты Евгения Пригожина (Фото:Кавказ.Реалии)

Дискуссию по поводу «заслуг» кадыровцев разгоняют пропагандисты Евгения Пригожина (Фото:Кавказ.Реалии)

Российские оккупанты из группировки «ДНР» возмущаются попыткой кремлевского ставленника во временно подконтрольной РФ Ичкерии Рамзана Кадырова присвоить себе их «достижения».

Об этом сообщают аналитики Institute for the Study of War (Института изучения войны) в своей сводке по событиям 2 июня.

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После споров между оккупантами о том, чей вклад в небольшие тактические успехи в районе Бахмута был большим, внимание российских пропагандистов сместилось к Марьинке, где с начала полномасштабного вторжения российским силам удалось добиться лишь незначительных продвижений на некоторых участках.

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Как отмечают в ISW, дискуссии по поводу этого небольшого и уже практически полностью разрушенного города совпали с сообщениями о прибытии туда чеченские подразделения, которые должны взять на себя ответственность за Донецкий фронт.

Как заявляют z-пропагандисты, близкие к главарю ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, в связи с этим действующие там российские подразделения, в частности из «ДНР», опасаются, что все «лавры» в случае успеха на данном направлении достанутся кадыровцам.

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«Эти дискуссии, вероятно, направлены на то, чтобы подорвать способность Кадырова использовать любые дальнейшие тактические достижения для повышения своего статуса и восстановления своих военизированных формирований в качестве основной нерегулярной наступательной силы после того, как силы Вагнера были истощены и отведены с линии фронта», — говорится в сводке ISW.

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При этом все эти споры совпали со скоординированной информационной атакой людей Кадырова на Пригожина.

На днях сразу несколько его приближенных, среди которых депутат госдумы Адам Делимханов, глава так называемого «парламента Чечни» Магомед Даудов и командир Ахмата Апти Алаудинов записали видеообращения, в которых требовали встречи с главарем вагнеровцев и угрожали ему расправой за критику в адрес их подразделений.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Марьинка Кадыровцы Рамзан Кадыров Российская пропаганда Бахмут Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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