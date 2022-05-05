Родственники публикуют фото погибших. Кадыровцы каждый день несут потери на войне в Украине, но скрывают это — СМИ 5 мая, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95/telegram)

Война России против Украины — главные события 5 мая

Издание пишет, что официально известно о 13 боевиках Кадырова, погибших в Украине, но, по сведениям источника в Минздраве Чечни, их потери сравнимы с Дагестаном.

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«На сегодня подтверждено 123 смерти дагестанских военнослужащих и росгвардейцев. Для Чечни, чье население в два-три раза меньше, чем в Дагестане, это огромная цифра», — говорится в материале.

Издание сообщает, что гибель жителей Чечни на войне России против Украины активно отслеживают чеченские блогеры. Они следят за соцсетями и мессенджерами, в которых родственники и знакомые публикуют фотографии погибших, как правило сделанные накануне отправки в Украину или в самой Украине с призывом делать дуа (молиться) за погибшего.

«Среди погибших много добровольцев, которые не являются сотрудниками чеченских силовых структур», — говорят журналисты.

Источник издания, который участвует в переправке погибших в Украине жителей Чечни домой, заявил, что каждый день чеченские подразделения несут потери и убитыми, и ранеными.

При этом министр информации Чечни Ахмед Дудаев «организует пресс-туры на войну», а сам Кадыров в соцсетях пытается рекламировать якобы «успехи» своих бойцов.

Ранее кадыровцев уже неоднократно уличали в публикации постановочных видео для соцсетей, которые снимались в тылу, или вообще на территории Беларуси.

По признаниям российских военных, чеченские подразделения росгвардии после огромных потерь, которые они понесли под Киевом, отказываются наступать в первой волне и предпочитают проводить лишь так называемые «зачистки» населенных пунктов, в которые уже вошли войска РФ.

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