Кадыровцы поплатились за свои TikTok-ролики — видео
Обычно кадыровцы предпочитают «воевать» с воображаемым противником (Фото:Коллаж НВ)
Боевикам так называемой TikTok-армии Рамзана Кадырова неожиданно пришлось столкнуться с жестокой реальностью во время съемки для соцсетей очередного ролика о войне в Украине.
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После разгрома под Киевом они начали отказываться идти в наступление в первой волне, предпочитая делать постановочные видео в тылу.
На них кадыровцы «воевали» с воображаемым противником, обстреливая пустые здания, светофоры и другие объекты городской инфраструктуры, однако, столкнувшись с реальными украинскими военными, сразу же поплатились за свою беспечность.
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