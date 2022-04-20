Кадыровцы поплатились за свои TikTok-ролики — видео

20 апреля, 11:15
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Обычно кадыровцы предпочитают «воевать» с воображаемым противником (Фото:Коллаж НВ)

Обычно кадыровцы предпочитают «воевать» с воображаемым противником (Фото:Коллаж НВ)

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Боевикам так называемой TikTok-армии Рамзана Кадырова неожиданно пришлось столкнуться с жестокой реальностью во время съемки для соцсетей очередного ролика о войне в Украине.

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После разгрома под Киевом они начали отказываться идти в наступление в первой волне, предпочитая делать постановочные видео в тылу.

Видео дня
https://twitter.com/CaucasianRebel/status/1508440084172972035
https://twitter.com/CrimeaSmotra/status/1509284186972209159
https://twitter.com/IsraelThreads/status/1515553920218710018

На них кадыровцы «воевали» с воображаемым противником, обстреливая пустые здания, светофоры и другие объекты городской инфраструктуры, однако, столкнувшись с реальными украинскими военными, сразу же поплатились за свою беспечность.

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https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1516504115706216454
https://twitter.com/TheDeadDistrict/status/1516495104889995269
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Рамзан Кадыров Чеченцы TikTok Война России против Украины

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