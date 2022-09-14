Бред сумасшедшего. Кадыров заявил, что Россия «нигде и никуда не отступает»
Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95 / Telegram)
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отступление российских войск в Харьковской области это «вброс и западные провокации». По его словам, российские оккупанты «никуда не отступают».
«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить», — заявил он.
Он также добавил, что все это «стратегия и тактика».
«Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», — сказал он.
Кадыров также заявил, что Россия «старается минимизировать человеческие жертвы». Также он заявил, что будь его воля, то он бы объявил по всей стране военное положение и «применил бы любое вооружение».
Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.
Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.
Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.
Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.
И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.
В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.
На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.
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