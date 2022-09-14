Бред сумасшедшего. Кадыров заявил, что Россия «нигде и никуда не отступает» 14 сентября, 17:31 Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что отступление российских войск в Харьковской области это «вброс и западные провокации». По его словам, российские оккупанты «никуда не отступают».

«Успокою самых буйных и самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это всё вбросы и западные провокации. Не позволяйте себя дурить», — заявил он.

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Он также добавил, что все это «стратегия и тактика».

«Наши генералы, закончившие военные академии, прекрасно разбираются в тонкостях военного дела и дают противнику делать только то, что выгодно нам. Чтобы уничтожить вражеские единицы, нужно использовать различные приемы: растягивать его силы, оттягивать, зажимать в котёл, вынуждать выйти в поле или заманивать в ловушку. И руководство армией прекрасно комбинирует все эти методы», — сказал он.

Кадыров также заявил, что Россия «старается минимизировать человеческие жертвы». Также он заявил, что будь его воля, то он бы объявил по всей стране военное положение и «применил бы любое вооружение».

Тем временем украинская армия продолжает свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 8000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

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