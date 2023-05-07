«Противостояние достигло апогея». Как развивается медиабатл относительно Бахмута между Пригожиным, Кадыровым и Минобороны РФ — Попович
Бахмут, Донецкая область (Фото:t.me/yigal_levin)
Главарь частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его наемники передадут позиции в Бахмуте отряду Ахмат из Чечни.
По его словам, он уже связался с представителями марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.
Случилось это уже после того, как Пригожин опубликовал видео с рядами трупов "вагнеровцев", на фоне которых он обматерил руководство российской регулярной армии - Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».
Смогут ли «кадыровцы» вместо «вагнеровцев» закрепиться в городе, который Россия не может захватить как минимум 10 месяцев, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.
Денис Попович
Если начинать с Пригожина, то это продолжение его информационной войны, его противостояние с Министерством обороны РФ. Она уже длится месяцами. Это отдельная глава российско-украинской войны.