«Противостояние достигло апогея». Как развивается медиабатл относительно Бахмута между Пригожиным, Кадыровым и Минобороны РФ — Попович 7 мая, 13:00 NV Премиум Бахмут, Донецкая область (Фото:t.me/yigal_levin)

Главарь частной военной компании Вагнер Евгений Пригожин заявил, что его наемники передадут позиции в Бахмуте отряду Ахмат из Чечни.

По его словам, он уже связался с представителями марионетки Кремля в Чечне Рамзана Кадырова.

Случилось это уже после того, как Пригожин опубликовал видео с рядами трупов "вагнеровцев", на фоне которых он обматерил руководство российской регулярной армии - Сергея Шойгу и Валерия Герасимова, заявив о «недостатке боеприпасов 70%».

Видео дня

Смогут ли «кадыровцы» вместо «вагнеровцев» закрепиться в городе, который Россия не может захватить как минимум 10 месяцев, в эфире Radio NV рассказал военный обозреватель Денис Попович.

Денис Попович военный эксперт, журналист

Если начинать с Пригожина, то это продолжение его информационной войны, его противостояние с Министерством обороны РФ. Она уже длится месяцами. Это отдельная глава российско-украинской войны.