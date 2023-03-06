Кадыров начал вербовать боевиков «ДНР» — Центр нацсопротивления 6 марта, 16:22 Рамзан Кадыров (Фото:Kadyrov95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал вербовать боевиков «ДНР» в ряды своей армии, чтобы усилить власть, сообщает Центр национального сопротивления.

Кадыров усиливает свое влияние на временно оккупированных территориях Украины, а его боевики «обеспечивают порядок» в Донецкой области. В ЦНС отмечают, что фактически они занимаются репрессиями в захваченных городах.

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На местах назначаются чиновники по согласованию самого Кадырова. Также в регионы направили более 300 кадиев (судьи, применяющие законы шариата). Эти факты могут свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы его боевики выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях.

«Теперь глава „ДНР“ Денис Пушилин согласовал „подготовку“ боевиков „ДНР“ в университете спецназа, расположенного в Чечне. Кроме этого, личная гвардия Кадырова пополняется новыми лицами, что также изменяет баланс сил в будущем перераспределении власти», — говорится в сообщении.

Это еще больше усиливает влияние Кадырова на оккупированных территориях, ведь теперь фактически он будет готовить тех, кто будет отвечать за личную охрану гауляйтеров.