Кадыров усиливает власть на оккупированном Донбассе — ЦНС

18 ноября, 16:44
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Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Рамзан Кадыров (Фото:ЧГТРК Грозный/YouTube)

Самопровозглашенный «глава Чеченской Республики» Рамзан Кадыров усиливает власть чеченцев на временно оккупированном Донбассе, сообщает Центр национального сопротивления.

По информации ведомства, усилению власти способствует большое количество находящихся в тылу кадыровцев, имеющих неограниченную власть на Донбассе. Преступники мародерят регион и вывозят в Чечню технику.

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Тем временем в Луганске прокурором был назначен Глеб Михайлов из Дагестана, который лояльно относится к Кадырову. Его задачей будет легализация репрессий и преступлений кадыровцев в области. В Чечню уже было отправлено 200 подростков для «военно-патриотического воспитания». Как отметил Кадыров, с детьми планируют провести «профилактические работы».

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В оккупированном Донецке постоянно находятся делегации из Чечни, контролирующие исполнение гауляйтером его обязанностей перед Кадыровым. Также на неделе в город приезжали министр информации Чечни Ахмет Дудаев, депутат парламента Чечни Джамалай Закриев и советник Кадырова Умар Даудов.

За свое «сотрудничество» Кадыров получил «героя» от рук коллаборантов.

16 ноября Служба безопасности Украины объявила в розыск марионетку Кремля и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее Офис генерального прокурора опубликовал повестку о вызове Кадырова на допрос 17 ноября в качестве подозреваемого.

https://www.youtube.com/watch?v=qNHp-J7wbKo

В августе СБУ сообщила Кадырову и двум его ближайшим приспешникам Даниилу Мартынову и Хусейну Межидову о подозрении в военных преступлениях.

По данным спецслужбы, в феврале-марте 2022 Кадыров лично руководил разработкой и планированием отдельных военных операций, заслушивая доклады руководителей подразделений и отдавая им преступные приказы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Донбасс Российская агрессия Рамзан Кадыров Война России против Украины

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