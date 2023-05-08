«Истерика, которая ничего не изменит». Почему заявления Пригожина о передаче позиций кадыровцам останутся только словами — интервью 8 мая, 22:17 NV Премиум Бои в Бахмуте, Донецкая область, 7 мая 2023 года (Фото:Adam Tactic Group/Handout via REUTERS)

Михаил Жирохов, военный эксперт, в эфире Radio NV рассказал, как истерические заявления владельца ЧВК Вагнер Евгения Пригожина не повлияют на ситуацию вокруг битвы за Бахмут и как это тоже понимает российское военное командование.

— Массированная атака сегодня произошла, и это уже четвертая массированная атака за последние несколько дней, с начала мая. Как вы оцениваете, оккупанты сейчас накапливают ракеты, у них дефицит этих ракет, что они сейчас только Shahed [используют], причем так массово обстреливают, по крайней мере, Киев?

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— Кроме Киева вчера были и обстрелы Одесской области, именно там использовали ракеты Х-22. Конечно, высокоточное оружие они сейчас придерживают на момент начала контрнаступления или нашего наступления, поэтому основной упор сейчас на Шахеды. Они стоят меньше, способны выявить ПВО столицы, поэтому я думаю, следующие дни, особенно на завтрашнюю дату, будут еще более массированные налеты.

— Есть заявление Алексея Резникова, который сказал, что первое штурмовое формирование готово к наступлению на 90%. А вот с вашей военной точки зрения, что такое готовность на 90%? Это часть людей еще должна сдать какой-то экзамен и тогда будет 100%? Или это сигнал партнерам, чтобы довезли техники и снарядов, которые обещали до начала широкомасштабного наступления?