Зеленский назвал причину кадровых перестановок в правительстве и оборонном секторе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кадровые решения в оборонном секторе были обусловлены необходимостью устранить проблемы во взаимодействии между Министерством обороны и командованием армии.

В интервью Sky News он подчеркнул, что кадровые решения были связаны с необходимостью подготовки Украины к сложной зиме и обеспечения эффективного взаимодействия между ключевыми структурами оборонного сектора.

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«Прежде всего, нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме, и никто даже не может представить, какой она будет. Конечно, она может быть тяжелой или еще хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас», — сказал президент.

По словам Зеленского, ему был нужен премьер-министр, который сосредоточен на энергетических вопросах и понимает вызовы, с которыми столкнется Украина.

«Мне очень нужен был премьер-министр, который глубоко погружен в энергетику, который знает, с чем мы столкнемся. И мы это сделали», — отметил он.

По словам Зеленского, между командующим армией и главой Министерства обороны возникла проблема в работе и диалоге, которая длилась в течение нескольких месяцев. Он также отметил, есть проблемы, которые в одиночку решить невозможно.

Он отметил, что одним из главных вызовов является мобилизация, в частности необходимость нового подхода к этому процессу.

«Нам нужно новое отношение к мобилизации, новые шаги, возможно, новые, возможно, не очень быстрые, возможно, не что-то радикальное, конечно, нет. Но чтобы найти путь к этому, мне нужно единодушие между этими двумя институтами», — сказал президент.

Также Зеленский заявил о проблеме недостаточного количества средств противоракетной обороны и необходимости постоянного взаимодействия между ответственными структурами.

Протесты против увольнения Федорова и за отставку Сырского — главное

Начиная с 16 июля, в Киеве и других городах Украины проходят акции с требованием вернуть Михаила Федорова на должность министра обороны и уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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Сам Федоров во время брифинга 16 июля заявил, что Украине необходимо сменить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, чтобы «победить врага асимметрично».

Он также подтвердил конфликт с главкомом, заявив, что Сырский блокировал все его инициативы и не был готов обсуждать проблемы, зато «готов плести интриги».

16 июля президент Владимир Зеленский заявил, что обязанности министра обороны в новом правительстве Сергея Корецкого будет исполнять Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций Альфа СБУ.

Издание Financial Times сообщило, что Зеленский рассматривает возможность увольнения Сырского на фоне масштабных протестов.

18 июля Зеленский сообщил, что провел длительный разговор с Федоровым и отдельно поговорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Также в период с 17 по 20 июля президент встретился с командирами корпусов и другими высокопоставленными военными.

21 июля Зеленский объявил об увольнении главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначении на его место Михаила Драпатого (ранее — командующего Объединенными силами ВСУ).