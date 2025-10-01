Правительство упростило военным процедуру перевода между ВСУ и Нацгвардией: что предусматривает решение

Кабинет министров по представлению Министерства обороны принял решение об упрощении процедуры перевода военных в другие части. Об этом в среду, 1 октября, сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

«Нормируем порядок реагирования командиров на кадровые переводы. Минимизируем случаи игнорирования или затягивания решений», — сообщил Шмыгаль.

Министр обороны отметил, что решение правительства упрощает процедуру перевода военнослужащих из ВСУ в Национальную гвардию и наоборот.

«Даем возможность подать электронный рапорт на смену места службы через приложение Армия+. Нарабатываем следующие шаги в упрощении и ускорении переходов военнослужащих между подразделениями», — сказал министр.

Командиры воинских частей обязаны выполнить кадровые решения о переводе военнослужащих не позднее чем за 72 часа с момента их получения.

Если у командования есть возражения, оно должно предоставить обоснованный ответ Кадровому центру ВСУ в течение 48 часов. В таком случае командиры могут ходатайствовать об отмене перевода, но только при наличии аргументированных объяснений.

Приказ о перемещении может быть отменен, если выявлены нарушения процедуры или в случае совершения военным уголовного преступления.

Решение спорных вопросов отныне будет осуществлять специально созданная группа при Кадровом центре.