Московские кураторы приняли окончательное решение об отстранении так называемого главы оккупированного Крыма Сергея Аксенова, занимающего этот пост с 2014 года. Именно на него планируют возложить всю вину за надвигающуюся гуманитарную катастрофу и провалы в обеспечении полуострова.

Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает партизанское движение АТЕШ.

Главная цель этой кадровой чистки — снизить градус социальной напряженности и унять недовольство властью среди местного населения. Пожертвовав Аксеновым, Москва рассчитывает «выпустить пар» и отвлечь внимание крымчан от того факта, что системный кризис на полуострове вызван самой оккупацией, а не только некомпетентностью «местных чиновников», отмечают в АТЕШ.

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По информации источников движения, отставка должна состояться сразу после завершения сентябрьских «выборов», чтобы не повлиять на их результаты и избежать политической нестабильности во время голосования.

Среди возможных преемников Аксенова уже называют несколько кандидатур. Одним из главных претендентов считается так называемый министр внутренних дел Крыма Алексей Дмитриев. Как сообщает АТЕШ, Москва делает ставку на представителя силовых структур, который, как предполагается, сможет эффективно сдерживать проявления недовольства.

Параллельно прорабатывается и другой вариант — назначение одного из военных командиров.

Удары по энергообъектам оккупированного Крыма — последние новости

28 июля временно оккупированный Крым атаковали дроны, поразив электроподстанцию в Феодосии.

27 июля гауляйтер Михаил Развожаев сообщил, что в оккупированном Севастополе ввели ограничения электроснабжения.

Уничтожение логистики РФ: Крым — «остров» / Инфографика: NV

В ночь на 26 июля Telegram-канал Крымский ветер сообщил, что после атаки беспилотников на Таврической ТЭС возле оккупированного Симферополя возник пожар. Оккупационное предприятие Крымэнерго признало, что часть населенных пунктов полуострова обесточена из-за «внешнего воздействия на объекты электроснабжения». О «сложной обстановке» с подачей электроэнергии сообщается на северо-западе, востоке и юге оккупированного полуострова.

24 июля командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что в течение 23−24 июля были поражены 19 энергетических объектов на временно оккупированных территориях Украины, 17 из которых находятся в оккупированном Россией Крыму.