10 октября 2018, среда

Кабмин выделит 100 млн гривен пострадавшим из-за взрывов на складах с боеприпасами вблизи Ични

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Снаряды разрушили дома в Ичне
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Снаряды разрушили дома в Ичне

Кабмин выделит из резервного фонда 100 млн гривен на возмещение убытков пострадавшим в результате взрывов на складах с боеприпасами вблизи Ични Черниговской области.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, пишет Укринформ.

Он добавил, что сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы восстановить все разрушенное.

Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.

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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.

По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.

По состоянию на утро 10 октября на территории шестого арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности.

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