Кабмин выделит 100 млн гривен пострадавшим из-за взрывов на складах с боеприпасами вблизи Ични

Кабмин выделит из резервного фонда 100 млн гривен на возмещение убытков пострадавшим в результате взрывов на складах с боеприпасами вблизи Ични Черниговской области.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства, пишет Укринформ.
Он добавил, что сейчас надо сосредоточиться на том, чтобы восстановить все разрушенное.
Напомним, ночью 9 октября в Черниговской области начались взрывы на территории шестого арсенала Минобороны вблизи Ични.
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В связи со взрывами и пожаром было закрыто воздушное пространство и приостановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
По данным Службы безопасности Украины и военной прокуратуры, основной версией взрывов под Ичней является диверсия.
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По состоянию на утро 10 октября на территории шестого арсенала наблюдаются взрывы разной интенсивности.
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