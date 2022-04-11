Кабмин выделил первый миллиард гривен на восстановление освобожденных территорий 11 апреля, 03:29 Цей матеріал також доступний українською Денис Шмыгаль (Фото:Денис Шмигаль / Facebook)

Кабинет министров Украины выделил первый миллиард гривен из резервного фонда на восстановление освобожденных от российских войск территорий четырех областей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Деньги пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры. Шмыгаль уточнил, что 400 млн грн получит Киевская область, еще по 250 млн грн — Черниговская и Сумская. Житомирщина на восстановление инфраструктуры получит 100 млн грн.

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«Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт кровель, замену окон и дверей, ликвидацию выбоин на дорогах и другие первоочередные нужды», — написал премьер.

Распорядителем средств будут военно-гражданские администрации (ВГА) в каждой области. Со стороны правительства координировать процесс будет министерство развития общин и территорий.

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«Это только первый этап, и впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу же после нашей победы», — заверил Шмыгаль.



Ранее премьер-министр в интервью НВ рассказал, что потери Украины от полномасштабного вторжения России составили «сотни миллиардов долларов». «В областях, где идут боевые действия, располагается более 30% предприятий, создававших более 50% ВВП. Сейчас во время военных действий мы теряем от 35% до 50% ВВП. Это и есть удар по экономике. Несмотря на это, у нас достаточно резервов», — пояснил он.



В то же время Всемирный банк прогнозирует, что в результате войны с Россией по итогам 2022 года Украина потеряет примерно 45% ВВП.



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