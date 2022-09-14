На восстановление Харьковской области выделили 400 миллионов гривен 14 сентября, 01:27 Разрушения в центре Балаклеи (Фото:Александр Хоменко/hromadske)

Министр развития громад и территорий Алексей Чернышов заявил, что правительство выделило на восстановление Харьковской области 400 млн гривен.



«Сегодня правительство выделило Харьковской области из резервного фонда Госбюджета 400 млн грн на ликвидацию последствий боевых действий и восстановление инфраструктуры. Громады должны чувствовать себя уверенно и комфортно и понимать, что у них есть поддержка и защита государства», — сообщил Чернышов.

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Раньше для области уже выделяли средства на восстановление инфраструктуры населенных пунктов. Почти на 200 объектах проведены восстановительные работы.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе.



13 сентября заместительница министра обороны Анна Маляр заявила, что с 6 сентября защитники Украины освободили 3 800 квадратных километров в Харьковской области — более 300 населенных пунктов и около 150 тысяч украинцев. Она уточняла, что реальное количество освобожденных населенных пунктов почти в два раза больше.



В Оперативном командовании Юг 12 сентября сообщили, что Силы обороны юга с начала активных действий освободили 13 населенных пунктов, площадь освобожденных территорий — более 500 кв. километров.

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