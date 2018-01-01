Кабмин внес на рассмотрение СНБО новый список антироссийских санкций Сегодня, 16:47 5 Цей матеріал також доступний українською Кабмин одобрил список новых санкций против РФ Фото: profspilka.kiev.ua

Кабинет министров Украины внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение о применении санкций против России в связи с продолжающейся вооруженной агрессией.

В распоряжении правительства №970 от 12 декабря указано о необходимости ввести экономические и другие ограничительные меры к юридическим лицам сроком на три года.

Перечень юридических лиц указан в приложении, которое не обнародовано в связи с пометкой "для служебного пользования".

Напомним, что Администрация президента Украины затребовала списки юридических и физических лиц России, в отношении которых инициируется введение санкций в виде замораживания активов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что инициирует введение новых экономических санкций против РФ до момента деоккупации ею территории Украины. По мнению генпрокурора, необходимо "положить конец ведению бизнеса россиян" в Украине. При этом он назвал такое решение сложным из-за того, что некоторые россияне имеют монополию в Украине.

В свою очередь президент Петр Порошенко сообщил, что санкции могут быть введены в отношении российских морских портов и российских кораблей.