Кабмин внес изменения в выплаты военнослужащим: кто может получить вознаграждения 15 сентября, 15:47 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Правительство внесло изменения в постановление о выплатах военнослужащим, согласно которым, военнослужащим, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях, ежемесячно будет выплачиваться дополнительное вознаграждение в размере от 15 до 30 тыс. грн.

Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Выплаты будут осуществляться с учетом уровня квалификации пропорционально времени осуществления подготовки и обучения персонала.

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Мельничук сообщает, что также военнослужащим, которые в связи с ранением, связанным с защитой Родины, признаны военно-врачебной комиссией ограниченно годными или непригодными к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев и которые были зачислены в распоряжение соответствующих командиров, будет выплачиваться денежное обеспечение по последней занимаемой должности в полном объеме.

Отмечается, что после пребывания в распоряжении более двух месяцев и до окончания пребывания в распоряжении таким военнослужащим ежемесячно выплачивается оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет и дополнительное вознаграждение в размере 20 100 гривен.