Кабмин утвердил перенос выходных на 2018 год: полный список

Кабинет министров Украины в четверг, 11 января, утвердил перенос рабочих дней в 2018 году.

Ряд рабочих дней перенесли для создания благоприятных условий для празднования Международного женского дня (8 марта), Дня труда (1 мая), Дня Конституции Украины (28 июня), Рождества по григорианскому календарю (25 декабря) и Нового года (1 января 2019 года).

Выходные и праздничные дни в Украине в 2018 году:

8 марта, четверг - Международный женский день,

9 марта, пятница (нужно будет отработать в субботу, 3 марта),

30 апреля, понедельник (нужно будет отработать в субботу, 5 мая),

1 мая, вторник - День труда,

28 июня, четверг - День Конституции,

29 июня, пятница (нужно будет отработать в субботу, 23 июня),

24 декабря, понедельник (нужно будет отработать в субботу, 22 декабря),

25 декабря, вторник - Рождество по григорианскому календарю,

31 декабря, понедельник (нужно будет отработать в субботу, 29 декабря),

1 января, вторник - Новый год.