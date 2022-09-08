В правительстве сообщили, что Украина ежемесячно увеличивает экспорт зерна на 20−30%

8 сентября, 04:16
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Экспорт зерна из Украины был возобновлен в июле (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Экспорт зерна из Украины был возобновлен в июле (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что ежемесячно Украина увеличивает экспорт зерна на 20−30%.

Об этом сообщает Укринформ.

«Ежедневно ведется работа в этом направлении. Свидетельством тому является увеличение ежемесячно объемов экспорта на 20−30%», — заявил Сольский.

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В частности за август Украина экспортировала почти 4,6 миллионов тонн зерна — из них 3 миллиона было вывезено через Черное море.

Сольский подчеркнул что вывоз зерна может увеличится если страны ЕС увеличат дотации для производства достаточного количества зерновозов.

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22 июля Украина подписала с Турцией и ООН соглашение о разблокировке экспорта украинского зерна через порты в Черном море. Россия подписала с Турцией и ООН зеркальный договор, Украина напрямую не подписывала никаких договоров со страной-агрессором. Соглашение касается экспорта из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный, который Россия до этого блокировала.

В конце августа Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает выйти на уровень экспорта зерна в 3 миллиона тонн ежемесячно.

https://www.youtube.com/watch?v=GB5i7AmjdYA
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Зерно Война в Украине Война России против Украины Продовольственный кризис

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