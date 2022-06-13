Кабмин разрешил оформлять паспорта за границей 13 июня, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Паспорт гражданина Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Кабинет министров одобрил запуск экспериментального проекта по оформлению украинских паспорта и загранпаспорта за границей.

Соответствующее постановление от 10 июня № 678 опубликовано на правительственном портале.



В рамках двухлетнего экспериментального проекта граждане Украины за границей смогут оформить украинские паспорт (в том числе обменять на новый, оформить вместо потерянного или украденного) и паспорт для выезда за границу в филиалах или представительствах Госмиграционной службы в других странах.



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МВД поручили в течение полугода после завершения экспериментального проекта подать Кабмину отчет о результатах и предложения по совершенствованию законодательства. Постановление вступит в силу 25 июня.



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