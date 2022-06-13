Кабмин разрешил оформлять паспорта за границей

13 июня, 19:48
Цей матеріал також доступний українською
Паспорт гражданина Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Паспорт гражданина Украины (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Кабинет министров одобрил запуск экспериментального проекта по оформлению украинских паспорта и загранпаспорта за границей.

Соответствующее постановление от 10 июня № 678 опубликовано на правительственном портале.

В рамках двухлетнего экспериментального проекта граждане Украины за границей смогут оформить украинские паспорт (в том числе обменять на новый, оформить вместо потерянного или украденного) и паспорт для выезда за границу в филиалах или представительствах Госмиграционной службы в других странах.

Видео дня
Читайте также:
12 вопросов и ответов. Как оформить, получить и продлить внутренний и загранпаспорт во время войны

МВД поручили в течение полугода после завершения экспериментального проекта подать Кабмину отчет о результатах и предложения по совершенствованию законодательства. Постановление вступит в силу 25 июня.

Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Паспорт Кабинет министров Украины Загранпаспорт Оформление паспорта Миграционная служба Украинцы за границей

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X