05 октября 2018, пятница

Кабмин разрешил круглосуточный показ фильмов 18+ в Украине

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Иллюстрационное фото

Иллюстрационное фото

Министерство культуры собщает, что Кабиинет министров Украины отменил временное ограничение на показ фильмов категории 18+ в украинских кинотеатрах.

Теперь за недопущением лиц в возрасте до 18 лет на фильмы такой категории должны следить сами кинотеатры, передает Интерфакс-Украина.

"3 октября Кабинет Министров Украины принял решение об отмене временных ограничений демонстрации фильмов с индексом 18+, что в свою очередь, будет способствовать разнообразию вечерних сеансов в кинотеатрах и внедрению прогрессивного зарубежного кинодемонстрационного опыта в Украине. Это решение Правительства разработанное Министерством культуры Украины, Государственным агентством Украины по вопросам кино в соответствии с предложением общественного союза Союз кинотеатров Украины относительно усовершенствования законодательства в области кинопроката Украины", - сообщили в Минкульте.

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