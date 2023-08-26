Кабмин рассматривает новую систему оплаты труда педагогов — Лисовой 26 августа, 06:00 Оксен Лесной (Фото:Оксен Лисовой/Facebook)

Кабинет Министров рассматривает новую систему оплаты труда педагогов. Пилотный проект по новому формату оплаты планируют провести в 500 школах в 2024—2025 годах.

Об этом во время выступления на Августовской конференции -2023 Образование объединяет сказал министр образования и науки Оксен Лисовой, передает Укринформ.



«Новая система оплаты труда для учителей и директоров. Эта программа уже запущена. 2023−2024 год — это работа над формированием политик и экспертизы. В 2024—2025 году мы выходим на пилотный проект. Планируем предварительно реализовать его в 500 школах», — сказал Лисовой.



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Он добавил, что предлагается отойти от единой тарифной сетки в оплате труда учителей.

«Мы хотим, чтобы базовая часть заработной платы была около 80%, около 20% - надбавки и еще несколько надбавок региональных доплат и доплаты от директора школы. То есть мы делаем ее понятной, прозрачной, прогнозируемой. И, самое главное, мы стремимся повысить заработную плату», — сказал Лисовой.

Министр отметил, что в условиях полномасштабной войны, которую развязала Россия против Украины, невозможно точно сказать, насколько быстро это можно сделать.

«Но изменить систему и изменить подходы и постепенно готовиться к введению нового подхода и новых принципов — это то, над чем мы сейчас работаем», — сказал Лисовой.