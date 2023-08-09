До 100 тысяч. Кабмин принял постановление о доплатах для защитников Украины 9 августа, 18:49 Защитник Украины в Запорожской области (Фото:REUTERS/Stringer)

Кабинет министров на внеочередном заседании в четверг, 9 августа, принял постановление о ежемесячных доплатах для военнослужащих, правоохранителей и спасателей. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам главы правительства, постановление позволит унормировать «вопрос справедливых ежемесячных доплат» для всех, кто защищает Украину.

Доплаты во время военного положения будут составлять 30 тыс. грн каждый месяц. Для людей, которые занимаются оперативным управлением воинскими частями и подразделениями, доплаты могут достигать 50 тыс. грн, для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях — 100 тыс. грн.

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Также срочники и курсанты будут каждый месяц получать доплаты в 6 тыс. грн и 2,35 тыс. грн соответственно.

«Делаем все, чтобы каждый, кто защищает Украину от российских оккупантов, чувствовал поддержку и помощь государства», — написал Шмыгаль.



С начала полномасштабного вторжения РФ выплаты от 30 тыс. до 100 тыс. грн. получали все военные в Украине. Однако после изменений от 1 февраля 2023 доплаты в 30 тысяч отменили для тех, кто служит не в зоне боевых действий.

10 апреля Верховная Рада утвердила новый законопроект с поправкой, которая формально позволяла вернуть доплату в 30 тыс. гривен украинским военным независимо от того, находятся ли они в тылу.

Однако, как тогда объясняли финансисты и отдельные народные депутаты, открытым оставался вопрос о том, способен ли украинский бюджет профинансировать эти выплаты.

28 июня 2023 года Верховная Рада приняла в целом законопроект № 9342, который фактически сохраняет действующую с февраля 2023 систему вознаграждения военнослужащим.