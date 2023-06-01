От приютов до интернатов. Кабмин поручил ОВА эвакуировать детей, которые находятся вблизи зон боевых действий

1 июня, 17:18
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Мурал в Бахмуте, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Мурал в Бахмуте, 3 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Кабмин поручил областным военным администрациям эвакуировать детей из заведений круглосуточного пребывания, которые расположены в зоне боевых действи.

Об сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Речь идет об эвакуации детей, которые находятся менее чем в 50 км от границы с Россией и менее чем в 100 км от временно оккупированной территории

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«Урегулируем вопросы временной эвакуации и возвращения по месту жительства детей, которые учатся в заведениях круглосуточного пребывания. Речь идет о домах ребенка, спецучреждениях, приютах для детей, домах-интернатах», — сказал Шмыгаль.

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Правительство также расширило право на получение статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов.

В частности, упрощена процедура для временно перемещенных детей.

«Этот статус после нашей победы позволит ребенку претендовать на компенсацию от государства-агрессора», — подчеркнул Шмыгаль.

7 марта Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий.

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли более 500 детей, еще более тысячи получили ранения. Офис генпрокурора заявил, что эти цифры не окончательные. Продолжается фиксация преступлений российских оккупантов в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Кабинет министров Украины Дети Денис Шмыгаль Война России против Украины

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