Кабмин одобрил проверку на полиграфе руководителей Укроборонпрома Вчера, 22:06 531 Цей матеріал також доступний українською Государственный концерн Укроборонпром Государственный концерн Укроборонпром

Кабинет министров Украины согласовал применение полиграфов для проверки руководства государственного концерна Укроборонпром в рамках расследования дела о масштабных коррупционных схемах.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Согласно решению Кабмина, проверки на полиграфе будут проводить для выявления или опровержения коррупционных рисков в деятельности руководства ГК Укроборонпром и других государственных предприятий и акционерных обществ, где доля государства превышает 50%.

Решение правительства принято во исполнение указа президента №79, который вводит в действие соответствующее решение Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко поручил правительству проверить на полиграфе всех руководителей Укроборонпрома. СНБО поручила провести международный аудит и ревизию Укроборонпрома и его предприятий. Такое решение было принято после публикации расследования о коррупции в оборонке.

Согласно расследованию программы Bihus.Info, член СНБО Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор Укроборонпрома Павел Букин причастны к коррупционной схеме по выводу из украинской оборонки около 250 млн гривен.

Журналисты установили, что они организовали поставки оборонным предприятиям контрабандных деталей из РФ, а также из украинских воинских частей по ценам, завышенным в 2-4 раза.