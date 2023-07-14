Кабмин назначил нового главу Нацполиции

14 июля, 17:08
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Иван Выгивский (Фото:mvs.gov.ua)

Иван Выгивский (Фото:mvs.gov.ua)

Кабинет министров в пятницу, 14 июля, назначил главой Нацполиции Ивана Выговского. Об этом сообщает пресс-служба правительства в Telegram.

Выговский с 20 января исполнял обязанности главы Нацполиции. Предыдущий руководитель полиции Игорь Клименко стал главой МВД после гибели министра Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах 18 января.

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В августе 2021 года Выговский возглавил полицию Киева. Он работает в правоохранительных органах с 1999 года, в 2015—2016 годах возглавлял Очаковский отдел полиции в Николаевской области, в 2016—2020-х — занимал должность заместителя начальника Главного управления — начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области.

В феврале 2020-го он возглавил Главное управление Нацполиции в Полтавской области.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Полиция Кабинет министров Украины Национальная полиция Украины Нацполиция Иван Выговский

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