В Кабмине напомнили маршруты работы эвакуационных поездов 21 января, 05:48 Эвакуационные поезда продолжают работать (Фото:Укрзалізниця/Facebook)

Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий напомнило, что в Украине продолжают курсировать эвакуационные поезда.



Чтобы эвакуироваться поездом, необходимо предварительно зарегистрироваться, обратившись на горячие линии местных органов власти. При регистрации на эвакуацию нужно обязательно сообщать, к какой станции вы направляетесь.

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По прибытии на место назначения на вокзале Укрпочта выплатит переселенцам помощь от государства в размере 2000 гривен для взрослых и 3000 гривен для детей и лиц с инвалидностью.

С 21 января и дальше по нечетным числам будет курсировать поезд № 110/109 Херсон — Львов. Из Херсона он будет отправляться в 14:27.



Продолжает работу поезд № 234/233 Покровск — Днепр — Львов, который отправляется с начальной станции в 14:15.

Также курсирует ежедневный поезд № 119/120 Запорожье — Кривой Рог — Львов. Отправление из Запорожья — в 9:45.

