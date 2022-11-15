Кабмин изменил правила выезда для одной из категорий мужчин

15 ноября, 19:57
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Фура (Фото:Adgery / pixabay)

Фура (Фото:Adgery / pixabay)

Кабинет министров Украины изменил правила выезда водителей транспортных компаний. Теперь им разрешается находиться за границей 60 дней.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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«Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.

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По словам Мельничука, теперь водителям транспортных компаний разрешено находиться за рубежом 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Во время военного положения в Украине мужчинам 18—60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания. НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Граница Кабинет министров Украины Правила Выезд за границу Война России против Украины

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