Кабмин изменил правила выезда для одной из категорий мужчин 15 ноября, 19:57 Фура (Фото:Adgery / pixabay)

Кабинет министров Украины изменил правила выезда водителей транспортных компаний. Теперь им разрешается находиться за границей 60 дней.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Внесены изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Увеличен непрерывный срок пребывания водителей транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на право осуществления хозяйственной деятельности по международным перевозкам грузов и пассажиров автомобильным транспортом», — говорится в сообщении.

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По словам Мельничука, теперь водителям транспортных компаний разрешено находиться за рубежом 60 календарных дней со дня пересечения государственной границы.

Во время военного положения в Украине мужчинам 18—60 лет запрещено выезжать за границу, но существует ряд исключений, если на пересечение есть законные основания. НВ публиковал список, кому из мужчин разрешено пересекать границу во время войны.

