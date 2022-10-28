Кабмин сохранил тарифы на электроэнергию до конца отопительного сезона 28 октября, 23:29 Нынешние тарифы на электроэнергию будут действовать до конца марта (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Кабинет министров Украины принял решение продлить спецобязательства на рынке электроэнергии, сохранив льготные тарифы.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Льготные цены на электроэнергию для бытовых потребителей сохранятся до конца осенне-зимнего периода 2022/2023 — до 31 марта 2023 года.

Видео дня

Тариф на электроэнергию для населения с 1 октября 2021 года составляет 1,4 грн/кВт-ч при месячном потреблении 250 кВт-ч включительно, сверх этого объема — 1,68 грн/кВт-ч.



Также, благодаря решению Кабмина, льготный перечень дополнен целями потребления на аварийное и эвакуационное освещение, противопожарные и вентиляционные системы, дымоудаление и кондиционирование, системы сигнализации и авиационные маяки.

После ударов российских оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области в ночь на 27 октября в Киеве и ряде центральных областей Украины ввели веерные отключения света, а затем и экстренные.

В Киеве возник дефицит мощности в 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, компания Укрэнерго вынуждена вводить беспрецедентные ограничения электроснабжения.

Экстренные отключения света в Киеве продолжились и 28 октября. В ДТЭК заявили, что для Киева готовятся новые графики отключения электроэнергии. Продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что на восстановление энергосистемы Киева может уйти до трех недель.