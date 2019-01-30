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Кабмин анонсировал новые электронные услуги для семей с новорожденными

Сегодня, 13:30
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Pixabay

Документы за компенсацию услуги няни можно будет подать онлайн

Кабинет министров анонсировал запуск ряда электронных услуг для семей с новорожденными. 

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы презентуем новые услуги для семей с новорожденными. У них появится возможность получить услуги в электронном формате", - сказал глава Кабмина.

Он добавил, что речь идет, в частности, об услуге "муниципальная няня".

Она предполагает компенсацию за услуги няни для ребенка. Подать документы для получения такой компенсации можно будет в электронном формате.

Гройсман также сообщил о расширении перечня услуг в электронном формате для всех украинцев на 50 единиц.

 

Теги:   Онлайн Кабмин Социальные услуги

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