Кабмин анонсировал новые электронные услуги для семей с новорожденными Сегодня, 13:30 213 Цей матеріал також доступний українською Pixabay Документы за компенсацию услуги няни можно будет подать онлайн Pixabay

Кабинет министров анонсировал запуск ряда электронных услуг для семей с новорожденными.

Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Мы презентуем новые услуги для семей с новорожденными. У них появится возможность получить услуги в электронном формате", - сказал глава Кабмина.

Он добавил, что речь идет, в частности, об услуге "муниципальная няня".

Она предполагает компенсацию за услуги няни для ребенка. Подать документы для получения такой компенсации можно будет в электронном формате.

Гройсман также сообщил о расширении перечня услуг в электронном формате для всех украинцев на 50 единиц.