Кабмин анонсировал новые электронные услуги для семей с новорожденными
Кабинет министров анонсировал запуск ряда электронных услуг для семей с новорожденными.
Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.
"Мы презентуем новые услуги для семей с новорожденными. У них появится возможность получить услуги в электронном формате", - сказал глава Кабмина.
Он добавил, что речь идет, в частности, об услуге "муниципальная няня".
Она предполагает компенсацию за услуги няни для ребенка. Подать документы для получения такой компенсации можно будет в электронном формате.
Гройсман также сообщил о расширении перечня услуг в электронном формате для всех украинцев на 50 единиц.
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