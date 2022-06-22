Пленный рассказал об оригинальном способе оккупантов выманивать мужчин, которые прячутся от мобилизации в Луганске

22 июня, 12:09
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Пленный рассказал, как в Луганске выманивают мужчин, которые прячутся от мобилизации (Фото:Кадр видео СБУ)

Пленный рассказал, как в Луганске выманивают мужчин, которые прячутся от мобилизации (Фото:Кадр видео СБУ)

В оккупированном Луганске поддерживаемые Россией террористы устраивают истоки газа в многоэтажках, чтобы выгнать на улицу мужчин, которые прячутся от мобилизации.

Об этом на допросе рассказал пленный оккупант из Луганска. Видео опубликовано в Telegram-канале Службы безопасности Украины.

«В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин — позабирали в автобусы», — говорит оккупант.

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По словам пленного, он сам был непригоден для военной службы, но хроническое заболевание сосудов не помогло избежать тотальной мобилизации в так называемой «ЛНР».

После призыва из него в течение недельных учений сделали механика-водителя БМП, показали, как правильно держать автомат и отправили на боевое задание: закрепиться в промзоне Северодонецка.

При первой же возможности «воин» сдался в плен. Он утверждает, что не стрелял и обращается к землякам: «…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну».

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганск Мобилизация Служба безопасности Украины (СБУ) Пленный Допрос Война России против Украины

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