Зенитчики сегодня сбили российский Ка-52 в Херсонской области

22 октября, 14:24
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Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

В субботу, 22 октября, в Бериславском районе Херсонской области днем сбит российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Юг.

« 22 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52», — говорится в публикации.

Видео дня

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Во вторник, 18 октября, украинские военные подбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Как уточнили в Воздушном командовании Юг, российский самолет был сбит в Бериславском районе. Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика пока нет.

https://www.youtube.com/embed/lkKggR3JWXw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вертолет Ка-52 Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины

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