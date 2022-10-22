Зенитчики сегодня сбили российский Ка-52 в Херсонской области 22 октября, 14:24 Российский вертолет Ка-52 Аллигатор (Фото:Воздушное командование Юг/Facebook)

В субботу, 22 октября, в Бериславском районе Херсонской области днем сбит российский вертолет Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Юг.

« 22 октября, около 12:00, в Бериславском районе Херсонской области подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования Юг сбит ударный вертолет оккупантов Ка-52», — говорится в публикации.

Видео дня

Во вторник, 18 октября, украинские военные подбили в Херсонской области российский штурмовик Су-25.

Как уточнили в Воздушном командовании Юг, российский самолет был сбит в Бериславском районе. Информации о судьбе пилота уничтоженного штурмовика пока нет.