ВСУ уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 на Донецком направлении — Воздушные силы 16 июня, 22:31 Вертолет Ка-52 (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

На Донецком направлении украинские силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram.

Вертолет, по данным командования, был уничтожен приблизительно в 21:00 в пятницу, 16 июня.

«Приблизительно в 21:00 на донецком направлении подразделением Воздушных Сил уничтожен вражеский ударный вертолет Ка-52. Горите в аду», — говорится в сообщении.

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Всего, по данным Генштаба, с начала российского вторжения были уничтожены 314 самолетов и 301 вертолет оккупантов.