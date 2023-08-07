Бойцы 47-й бригады сбили российский ударный вертолет Ка-52 в Запорожской области

7 августа, 20:24
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Ка-52 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ка-52 (Фото:facebook.com/GeneralStaff.ua)

Защитники Украины из 47-й отдельной механизированной бригады уничтожили из ПЗРК российский ударный вертолет Ка-52 в Роботино Запорожской области.

Об этом сообщил в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский.

Ка-52 (Аллигатор) — российский боевой вертолет, который ведет разведку местности и координирует действия группы боевых вертолетов.

Видео дня

25 июля защитники из 38-й отдельной бригады морской пехоты сбили очередной российский Ка-52. Российские оккупанты позже заявили, что среди членов экипажа вертолета был полковник авиации Виталий Табачников.

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Новость дополняется…

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Вертолет Вертолеты РФ Ка-52 Война России против Украины российские потери

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