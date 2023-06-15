Морпехи уничтожили ударный российский вертолет Ка-52
Войска РФ используют для боевых вылетов ударные вертолеты Ка-52, ВСУ их уничтожают (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)
Украинские морпехи уничтожили российский вертолет Ка-52, также известный как Аллигатор.
Об этом сообщили в пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского.
«Уничтожили дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор», — говорится в сообщении.
Морпехи не уточнили, когда именно и при каких обстоятельствах была уничтожена вражеская авиацию.
Перед этим такой же вертолет российских оккупантов был уничтожен 12 июня.
Утром 15 июня Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили уже 301 российский вертолет.
Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.