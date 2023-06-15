Морпехи уничтожили ударный российский вертолет Ка-52

15 июня, 16:09
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Войска РФ используют для боевых вылетов ударные вертолеты Ка-52, ВСУ их уничтожают (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Войска РФ используют для боевых вылетов ударные вертолеты Ка-52, ВСУ их уничтожают (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Украинские морпехи уничтожили российский вертолет Ка-52, также известный как Аллигатор.

Об этом сообщили в пресс-службе 36-й отдельной бригады морской пехоты им. контрадмирала Михаила Белинского.

«Уничтожили дорогостоящий вражеский ударный вертолет Ка-52, известный как Аллигатор», — говорится в сообщении.

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Морпехи не уточнили, когда именно и при каких обстоятельствах была уничтожена вражеская авиацию.

Перед этим такой же вертолет российских оккупантов был уничтожен 12 июня.

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Утром 15 июня Генштаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины уничтожили уже 301 российский вертолет.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вертолет Ка-52 Война России против Украины российские потери

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