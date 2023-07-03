Морпехи уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 из ПЗРК Javelin

3 июля, 12:32
Поделиться:
В ВСУ рассказали подробности уничтожения 309-го вертолета россиян с начала большой войны против Украины (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В ВСУ рассказали подробности уничтожения 309-го вертолета россиян с начала большой войны против Украины (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 на Бердянском направлении.

Как сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, российский Аллигатор сбили из ПЗРК Javelin.

Дорогостоящий ударный вертолет противника сожгли противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Видео дня

Это был уже 309-й сбитый вертолет армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Читайте также:
«10 лет Афгана повторили за год». Российский пилот, сбежавший в Литву, рассказал о потерях авиации оккупантов в Украине

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Ка-52 Российская авиация Война России против Украины российские потери

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X