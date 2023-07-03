Морпехи уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 из ПЗРК Javelin 3 июля, 12:32 В ВСУ рассказали подробности уничтожения 309-го вертолета россиян с начала большой войны против Украины (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

Украинские военные уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 на Бердянском направлении.

Как сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ, российский Аллигатор сбили из ПЗРК Javelin.

Дорогостоящий ударный вертолет противника сожгли противотанкисты 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

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Это был уже 309-й сбитый вертолет армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов уточнил, что это приблизительно в пять раз больше, чем за две захватнические войны в Ичкерии, где потери российских террористов составили около 60 боевых и транспортных вертолетов.

