Это действительно современные аппараты. Почему ударные вертолеты врага стали серьезным препятствием в контрнаступлении и можно ли их сбить

15 августа, 07:09
NV Премиум
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Одна из самых больших проблем, которую создают российские вертолеты на фронте, — запуск противотанковых управляемых ракет с дальности до 10 км, считает Алексей Мельник (Фото:Leonid Faerberg / SOPA Images / Sipa USA via Reuters)

Одна из самых больших проблем, которую создают российские вертолеты на фронте, — запуск противотанковых управляемых ракет с дальности до 10 км, считает Алексей Мельник (Фото:Leonid Faerberg / SOPA Images / Sipa USA via Reuters)

Автор: Роман Фещенко

Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, — о российских вертолетах, их возможностях и недостатках, а главное — как их убрать.

С началом контрнаступательных действий ВСУ российские ударные вертолеты, в дополнение к плотно заминированной территории и вражеской артиллерии, стали одной из преград для быстрого продвижения украинских сил обороны на южном и восточном направлениях. Так, по данным британской разведки, в течение лета тактическая боевая авиация РФ осуществляла более 100 вылетов в день. Но из-за угрозы украинской ПВО эти полеты почти всегда осуществлялись над временно оккупированной территорией.

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В то же время аналитики из Минобороны Великобритании считают, что даже несмотря на это, россиянам не удается получить решающих оперативных эффектов.

О том, как вертолеты ВКС РФ препятствуют украинскому контрнаступлению, NV расспросил содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексея Мельника.

— Что сейчас известно об эффективности использования армией РФ многоцелевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-24 и Ка-52 на южном и восточном направлениях фронта?

Теги:   Интервью NV Ми-8 Вертолеты РФ Ка-52 Ми-24 Российская авиация Вертолет Ми-8 Ми-28 Росавиация Контрнаступление Война России против Украины ПВО Украины РСЗО HIMARS Алексей Мельник Storm Shadow

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