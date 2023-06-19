Один сбили из ПЗРК. В Воздушных силах раскрыли детали уничтожения российских вертолетов Ка-52 19 июня, 13:40 Российский вертолет Ка-52 в оккупированной Луганской области (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Один из четырех российских ударных вертолетов Ка-52, уничтоженных украинскими военными в течение последних дней, сбили с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса.



Об этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил в эфире Радио Свобода в понедельник, 19 июня.

По его словам, то, что уничтожение вражеской авиации на фронте активизировалось, «вполне закономерно» — россияне атакуют, применяя больше летательных аппаратов, поэтому несут больше потерь.

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Воздушные силы уничтожили три Ка-52, еще один 18 июня — ПВО Сухопутных войск из ПЗРК.

«В конце концов это нормально поражать такую технику из ПЗРК. Потому что вертолеты прижимаются к земле как можно ниже, чтобы не попадать в зону поражения зенитно-ракетных систем среднего радиуса действия таких как Бук или С-300. Таким образом, они прижимаются ниже, как говорят в авиации, они стригут траву и попадают на нашего оператора ПЗРК, который сидит в засаде и ждет этих птичек», — рассказал Игнат.

16 июня украинские военные сбили ударный российский вертолет Ка-52 Алигатор, 17 июня — еще два, на следующий день — еще один. Всего, по данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 305 вертолетов и 315 самолетов.