Минус российский Аллигатор. Украинские силы уничтожили вертолет РФ за $16 млн

23 августа, 17:29
Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Facebook)

Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Facebook)

Украинские силы на востоке страны уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор, стоимость которого оценивают в $16 млн.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

«В День Государственного Флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны востока уничтожили вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://www.facebook.com/easternbridgehead/posts/438702331618416
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Вертолет Ка-52 Аллигатор выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 198 вертолетов.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вертолет Ка-52

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