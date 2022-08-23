Минус российский Аллигатор. Украинские силы уничтожили вертолет РФ за $16 млн 23 августа, 17:29 Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн (Фото:Угруповання Об'єднаних сил / Facebook)

Украинские силы на востоке страны уничтожили российский вертолет Ка-52 Аллигатор, стоимость которого оценивают в $16 млн.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

«В День Государственного Флага Украины подразделения зенитно-ракетных войск Сил обороны востока уничтожили вертолет Ка-52», — говорится в сообщении.

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Вертолет Ка-52 Аллигатор выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн.

Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине 198 вертолетов.

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