Объединенные силы обнародовали видео, на котором военные сбивают вертолеты оккупантов
Ка-52 Аллигатор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)
Украинские военные показали видео того, как уничтожают российские вертолеты, в частности Ка-52 Аллигатор.
Соответствующие кадры показала пресс-служба Объединенных сил в Facebook.
«Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожены два вертолета Ка-52, три БПЛА типа Орлан-10 и один БПЛА-камикадзе типа Shahed-136», — говорится в публикации.
С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 227 вертолетов, 264 самолетов, 2377 танков.