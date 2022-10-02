Объединенные силы обнародовали видео, на котором военные сбивают вертолеты оккупантов

2 октября, 16:41
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Ка-52 Аллигатор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Ка-52 Аллигатор (Фото:Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia)

Украинские военные показали видео того, как уничтожают российские вертолеты, в частности Ка-52 Аллигатор.

Соответствующие кадры показала пресс-служба Объединенных сил в Facebook.

«Подразделениями противовоздушной обороны на востоке Украины за минувшие сутки уничтожены два вертолета Ка-52, три БПЛА типа Орлан-10 и один БПЛА-камикадзе типа Shahed-136», — говорится в публикации.

Видео дня

https://www.facebook.com/watch/?v=5426062647508649&t=0

С начала полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 227 вертолетов, 264 самолетов, 2377 танков.

https://www.youtube.com/embed/i6TaBoYBX8c
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет Видео Ка-52 Война России против Украины

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