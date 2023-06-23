Украинские защитники сбили еще один вертолет захватчиков — Воздушные силы ВСУ 23 июня, 09:37 Войска РФ потеряли в Украине уже более 300 вертолетов с начала большой войны (Фото:Alex Beltyukov/Wikimedia)

В пятницу, 23 июня, около 5 утра Вооруженным Силам Украины удалось уничтожить вертолет Ка-52 Аллигатор российских оккупантов на Донецком направлении.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

«Всем спасибо за боевую работу сегодня ночью. Также спасибо нашим зенитчикам за еще один сбитый „аллигатор“ в Донецкой области сегодня утром!» — написал Олещук.

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По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 307 российских вертолетов.

