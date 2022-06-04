К тактическим успехам РФ на Донбассе привела активизация работы авиации, ограниченная в первые дни войны — британская разведка 4 июня, 10:57 Цей матеріал також доступний українською Российский военный самолет (иллюстративное фото) (Фото:Олег Зиминов)

Активность российской авиации остается высокой на Донбассе, при этом российские самолеты наносят удары с использованием как управляемых, так и неуправляемых боеприпасов.

Об этом сообщили в разведке Министерства обороны Великобритании.

Неспособность России подавить или уничтожить украинские стратегические системы ПВО в первые дни конфликта ограничила ее возможности по оказанию тактической авиационной поддержки наземным маневренным элементам. Это способствовало невозможности наступления на Киев, считает британская разведка.

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«Следовательно, активность российской авиации в значительной степени ограничивалась нанесением глубоких ударов с использованием крылатых ракет воздушного и наземного базирования для нарушения движения украинских подкреплений и припасов. Однако сами по себе эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, и в результате российские запасы высокоточных ракет, вероятно, были значительно истощены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что переключив свое оперативное внимание на Донбасс, Россия смогла увеличить использование тактической авиации для поддержки наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы, чтобы применить подавляющую огневую мощь.

«Комбинированное применение авиационных и артиллерийских ударов стало ключевым фактором недавних тактических успехов России в регионе. Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привело к широкомасштабным разрушениям населенных пунктов на Донбассе и почти наверняка привело к значительному сопутствующему ущербу и жертвам среди гражданского населения», — утверждает разведка Великобритании.

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