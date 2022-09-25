«Война будет страшной и изнурительной». Как украинцы должны подготовиться к боевым действиям после мобилизации в России — Берлинская 25 сентября, 21:04 Эксклюзив НВ Деоккупированный Изюм в Харьковской области. 19 сентября 2022 года (Фото:Костянтин Либеров и Улада Либерова/instagram)

Последствия мобилизации в РФ почувствует весь народ Украины, а не только ВСУ, убеждена военная и общественная активистка Мария Берлинская. Что именно стоит сделать каждому украинцу в ближайшее время, она рассказала в эфире Радио НВ.

«Мобилизационный потенциал России [оценивают] в 25 миллионов. И даже если мы сейчас говорим только о миллионе, значит если каждый пятый мобилизованный [станет подготовленным к бою военным] - это уже плюс 200 тыс.», — считает Берлинская.

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Военная убеждена, что, несмотря на пьянство, коррупцию, низкую мотивированность, плохое обеспечение и другие слабые стороны российской армии, мобилизация все равно будет иметь эффект.

«К нам заезжает до миллиона врагов. Эта война будет долгой, страшной и изнурительной, потому что это война ресурсов, и у нас их объективно меньше. <...> Война будет долгой и страшной, но народной и победоносной, поэтому готовьтесь. <...> Вы должны сделать конкретные вещи: должны уметь пользоваться оружием, понимать как наложить жгут, понимать медицину [на уровне оказания] первой медицинской помощи, должны [овладеть] базовыми тактическими навыками», — советует Берлинская.

Берлинская отмечает необходимость правдивой коммуникации украинской власти с народом. По ее мнению, это поможет всем как следует подготовиться к новым угрозам, которые предстанут перед украинцами уже в ближайшие месяцы.

По ее мнению, людям должны объяснить, что в этой ситуации включиться в борьбу должен каждый: «Нельзя сидеть и ждать, пока победит ВСУ, потому что на таких масштабах и на таких цифрах включиться должен каждый человек. От старшеклассников и студентов, которые должны понимать как скорректировать дрон на русский танк, до людей предпенсионного возраста, которые могли бы передавать по мобильному [телефону] координаты для поражения нашим [военным]. Война приобретает народный масштаб».

Берлинская считает, что в прогнозах будущего развития событий не стоит опираться на заявления политиков или экспертов, поскольку, по ее словам, те, кто прогнозировал захват Украины за три дня, сейчас утверждают, как в России все плохо.



«По-моему, не стоит опираться на прогнозы западных экспертов, потому что не они будут погибать на этой войне, не их дети. Они смотрят на войну онлайн. Только украинцы ощущают эту войну непосредственно в своей жизни», — подчеркнула военная.

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