23 сентября 2018, воскресенье

К расследованию покушения на одесского активиста Михайлика подключили СБУ

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Опрос окружения Олега Михайлика и свидетелей продолжается (фото с места происшествия)

Опрос окружения Олега Михайлика и свидетелей продолжается (фото с места происшествия)

Для расследование нападения на общественного активиста Олега Михайлика создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли работники СБУ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Одесской области.

"Для расследования преступления создана усиленная следственно-оперативная группа, в состав которой вошли опытные следователи, оперативники и работники СБУ. Возглавляет группу процессуальный руководитель прокуратуры Одесской области", - говорится в сообщении.

Опрос окружения Михайлика и свидетелей продолжается.

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Напомним, 22 сентября на улице Осипова в Одессе неизвестные стреляли в одесского политического активиста, одного из лидеров политсилы Сила Людей Олега Михайлика. Нападение было квалифицировано как покушение на убийство.

Полиция предоставила Михайлику охрану.

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