Сдетонировала в море. К побережью Одесской области вынесло российскую мину — спикер ОВА 11 июня, 15:54 Цей матеріал також доступний українською Морская мина на пляже Одесской области (Фото:Штаб Южненской общины)

К черноморскому побережью Одесской области вынесло вражескую мину, которую сорвало с якоря.

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

По его словам, мина была обнаружена в 20 м от берега. Она сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом.

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«Какие еще нужны доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?! Берегите себя и своих родных», — подчеркнул Братчук.

Пляжи в Одесской области остаются опасной зоной, находиться в которой категорически запрещено. В конце марта военные сообщали о произошедшей в Одесской области трагедии. Тогда, презрев предупредительные знаки и специальное заграждение, двое местных жителей заехали на заминированное побережье. В мае военные предупредили, что к противотанковым минам на побережье добавили противопехотные, которые реагируют на пешеходов. Одновременно с этим наши защитники ликвидировали несколько российских противокорабельных мин, которые вынесли волны на популярный одесский пляж.



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